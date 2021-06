Vrouw uit Kuringen ontdekt slang in woonkamer: "Een ongevaarlijke Taiwanese rattenslang"

Het was een onaangename verrassing voor de vrouw, toen ze gisterenavond een slang zag in haar woonkamer. "Een buurman had snel een vuilnisbakje over de slang gezet, met een boek erop", vertelt Mathieu Helleputte van de Animal Rescue Service. "Dus we hebben de slang heel snel kunnen vangen. Maar de vrouw zelf was heel bang, ze stond ons buiten op te wachten en haar dochter stond op de trap te wachten, tot we aankwamen." Het bleek om een jonge slang te gaan, ze werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.