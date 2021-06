BEKIJK: Welk vaccin is het beste? En komt er een derde prik? 10 vragen en antwoorden uit onze VRT NWS Live 

Na de ouderen, het zorgpersoneel, de risicopatiënten en de mensen met essentiële beroepen, wordt nu ook de brede bevolking volop ingeënt tegen het coronavirus. Een blik op de cijfers leert ons dat 50,6% van de volwassen bevolking in België ondertussen al een eerste prik kreeg. Onze redactie ontvangt nog elke dag vragen over die vaccinatie-campagne. Om die vragen te beantwoorden, nodigden we wetenschapsjournalist Koen Wauters uit in de studio van onze VRT NWS Live.