Zaventem koopt een bos en voorkomt zo dat het bos gekapt wordt

"We zijn nu eigenaar van 8,5 hectare natuur waarvan 6 hectare bos", zegt schepen van Zaventem, Bart Dewandeleer (CD&V). "Het bijzondere is dat het bos bijna gekapt was, maar dat hebben we nog net kunnen voorkomen. We hebben contact opgenomen met de eigenaar en we hebben de kap kunnen stilleggen. We zijn dan een prijs overeengekomen en hebben het bos kunnen kopen voor 700.000 euro. Een goeie investering in een prachtig stuk natuur waar de inwoners zullen van genieten."