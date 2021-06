Zemst krijgt een nieuwe frituur en inwoners bepalen mee waar die komt

"We hebben frituren in alle deelgemeenten, onder elke kerktoren, maar in deelgemeente Zemst-Laar hebben we er nog geen", vertelt de burgmeester van Zemst, Veerle Geerinckx (N-VA). "En daarom willen wij een concessie geven voor de uitbating van een frituur. Zemst-Laar is een dorpskern die leeft, maar frieten hebben ze er nog niet. Een frituur werkt verbindend, het brengt mensen bij mekaar. En zo komt er toch ook weer een handelszaak bij wat goed is voor de ondernemingszin in de gemeente."