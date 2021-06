Spaans-Marokkaanse rel naar een climax: opnieuw duizenden migranten als chantagemiddel? 

De diplomatieke krachtmeting tussen Spanje en Marokko lijkt naar een climax te evolueren. Inzet is de bejaarde leider van het Polisariofront dat de onafhankelijkheid wil van de Westelijke Sahara van Marokko. Die man is ziek en wordt behandeld in Spanje, maar wordt beschuldigd van genocide en foltering en is ondervraagd door het gerecht. Marokko is woest wegens zijn aanwezigheid en heeft eerder duizenden migranten naar de Spaanse enclave Ceuta laten vluchten als drukkingsmiddel.