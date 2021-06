Zuivelbedrijf Campina maakt volledig recycleerbare flessen: "Consument mag er niks van merken"

Voor melkdranken zijn recycleerbare plastic flessen niet zo eenvoudig, want het is anders dan bij bijvoorbeeld frisdrank. "Zuivel is op zich al een gevoelig product, want het is iets dat leeft. En we moeten ervoor zorgen dat de smaak van het product volledig gevrijwaard wordt", zegt CEO bij FrieslandCampina België, Jeroen Van de Broeck.

Bij het zuivelbedrijf bottelen ze jaarlijks zo’n anderhalf miljoen liter melk. "Het is belangrijk dat die melk van de hoogste kwaliteit blijft. Als je dan werkt met 100 procent recycleerbaar plastic, dan moeten we ervoor zorgen dat de consument geen verschil merkt", klinkt het nog.