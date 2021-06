Zwembad en delen van het hotel De Ceder in Deinze moeten sluiten: "Dispuut met de aannemer"

Een juridisch dispuut maakt dat het zwembad en bepaalde delen van het hotel op het domein van De Ceder in Deinze moeten sluiten. De Ceder is bekend in de streek, veel Deinzenaren gingen er zwemmen en spelen. Het bestuur van De Ceder ging niet akkoord met het werk van een aannemer. "Er was een visieverschil over wat brandveiligheid en kwaliteit moet zijn", volgens coördinator Geert Stroobant.