25 miljoen euro om geluidsoverlast langs Oost-Vlaamse autosnelwegen aan te pakken

Vlaanderen investeert in 2023 in geluidsschermen langs de E34, aan het Zelzate kanaal. Langs de E17 voorziet Peeters bijna 10 miljoen euro voor geluidsschermen in Gentbrugge en voor investeringen in Waasmunster. “Het is essentieel om geluidshinder aan te pakken en zo de leefbaarheid rond de Oost-Vlaamse autosnelwegen te verbeteren”, reageert een opgeluchte Stijn De Roo.

Ook langs E40 worden acties ondernomen. Het op – en afrittencomplex in Aalter is aan de beurt in 2021. Er komen in de volgende jaren ook schermen langs de Italiëweg in Aalst en aan Karus in Melle. Verder worden de bestaande geluidsschermen tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem verbouwd en verlengd.