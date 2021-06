700 leegstaande winkels méér in Oost-Vlaanderen op vijf jaar tijd

In totaal staan er 700 winkels meer leeg dan vijf jaar geleden in Oost-Vlaanderen. In Eeklo verdubbelde de leegstand in vijf jaar tijd, en ook in Gent en Oudenaarde is de stijging erg groot. Locatus, een onderzoeksbureau gericht op retail, zegt in haar jongste barometer dat het aantal leegstaande handelspanden in Oost-Vlaanderen op vijf jaar tijd is gestegen van 2078 naar 2778 vorig jaar.