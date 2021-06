90 gedetineerden gevangenis Turnhout willen niet terug naar cel na avondwandeling, ze eisen versoepeling coronaregels

"De gedetineerden hebben sinds november 2020 geen fysiek contact meer gehad met hun echtgenotes en kinderen. Ze vragen dan ook een versoepeling van de coronamaatregelen. Wij hebben hen meegedeeld dat we het Overlegcomité van komende vrijdag afwachten om te bekijken wanneer en hoe er versoepeld kan worden binnen de gevangenismuren. Tegen 22 uur vanavond zou iedereen weer op cel moeten zitten, want dan is er een wissel van de shiften, en neemt de nachtploeg over", zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. De sfeer in de gevangenis is rustig maar de directie heeft toch de hulp van de politie van Turnhout ingeroepen; die is stand-by indien het toch uit de hand zou lopen.