Renovatie Akropolis onder vuur: toegankelijker voor mensen met beperking, of voor nog méér toeristen? 

Maar met name dat nieuwe wandelpad, opgetrokken in gewapend beton, oogst al maandenlang bakken kritiek. Het lijkt eerder op een fietspad of zelfs een skatecircuit, vinden velen, en het verknalt het uitzicht van de historische site. Archeologen nemen er vooral aanstoot aan er beton is gebruikt, dat bovenop de antieke stenen is komen te liggen. Dat getuigt volgens hen van weinig respect voor het historische karakter van de site, en zou bovendien schade kunnen aanrichten. Beton geeft ook risico op overstromingen, doordat het water na een wolkbreuk niet weg kan.

