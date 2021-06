Onderwijsconsultant over kleding op school: "Er moet genoeg debat zijn, zodat leerlingen zich niet beknot voelen" 

"Het is een kwestie die we heel vaak zien terugkomen", zegt onderwijsconsultant Steffie De Baerdemaeker. "Het gaat heel vaak over regels die opgelegd zijn en leerlingen die het gevoel hebben dat ze niet genoeg vrijheid hebben om mee die regels te bepalen." Sommige scholen hebben geen of weinig regels rond hoe je je wel of niet mag kleden. Er gaan dan eerder bepaalde voorwaarden gepaard aan hoe je je kleedt, bijvoorbeeld dat je kledij niet mag aanzetten tot racisme of discriminatie.

"Dat leerlingen beknot worden in hun identiteit met zo'n regels, dat is voor een deel wel waar", zegt De Baerdemaeker. "Maar we moeten het ook nuanceren. We weten uit de zelfdeterminatietheorie dat er drie basisbehoeften zijn om op een positieve manier je identiteit te ontwikkelen."