Polisario-leider Brahim Ghali vanuit Spanje naar Algerije teruggekeerd, neemt Marokko opnieuw wraak?

Brahim Ghali, de leider van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in de Westelijke Sahara, is vanuit Spanje teruggekeerd naar Algerije. Ghali werd in Spanje behandeld tegen COVID-19, wat tot een rel met Marokko leidde. Marokko rekent de Westelijke Sahara tot zijn grondgebied en beschouwt Ghali als een terrorist. De vraag is nu of Marokko opnieuw represailles zal nemen nadat het eerder al duizenden migranten naar de Spaanse enclave Ceuta had laten vertrekken.