Lid van rechtse groep die Hitlergroet bracht in Fort van Breendonk veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel

De man die in augustus 2019 een Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel en een boete van 800 euro. De man bezocht het Fort met enkele vrienden van de extreemrechtse groep "Right Wing Resistance". De rechtbank in Mechelen bevond hem schuldig aan negationisme en aanzetten tot racisme, haat en geweld. De Liga voor Mensenrechten en gelijkekansencentrum Unia kregen een symbolische schadevergoeding van 1 euro.