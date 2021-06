Brussels Museum voor Schone Kunsten geeft naziroofkunst terug

De teruggave van het schilderij Blumenstilleben uit 1913 komt er nadat een Berlijns advocatenkantoor Von Trott zu Solz Lammek, een autoriteit op het vlak van naziroofkunst, al in 2016 een verzoek om teruggave indiende. Het heeft tot nu geduurd voordat het dossier afgerond werd en de bevoegde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) er zijn handtekening onder zette.

De staatssecretaris zegt dat hij blij is dat het schilderij terug kan naar de ­familie. "Zonder twijfel een klein gebaar", zegt hij, "maar het is een herstel voor een laffe beroving en het toont aan dat we nooit ons geloof in de gerechtigheid mogen verliezen."

Blumenstilleben kwam in ons land terecht via een Joodse familie op de vlucht. Na de bevrijding werd het schilderij in Brussel aangetroffen in een depot waar de nazi's kunst opsloegen. In 1951 werd het afgestaan aan het Museum voor Schone Kunsten van Brussel.