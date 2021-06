Ideaal weer om buiten te zwemmen, maar plaatsen zijn beperkt: "Leuk dat het rustig is, dus heb ik mijn vader van 93 meegebracht"

In veel openluchtzwembaden in Limburg kan je vandaag niet terecht. "Corona", zeggen ze bij 't Zoete Dal in Zutendaal. Ook Sportoase in Beringen wacht nog op nieuwe versoepelingen vanaf 9 juni. Zwemmen in de Plas in Houthalen-Helchteren is alleen in juli en augustus toegelaten. De gemeente overweegt om ook dit jaar met reservaties te werken.

Bij Lago Pelt Dommelslag is het buitenbad deze namiddag wel open. "Dan is er een extra redder, die kan dan ook in de gaten houden dat er niet te veel mensen samen binnen zwemmen of niet te veel samen in het buitenbad zitten", vertelt manager Sander Bochman. Zwemmers moeten wel op voorhand reserveren. In Kapermolen in Hasselt kunnen zwemmers ook buiten baantjes trekken. "Echte zwemmers vinden het niet erg dat vrij zwemmen nog niet toegelaten is", vertelt hoofdredder Luc. "Die vinden het net leuk dat ze kunnen zwemmen zonder dat er iemand op hun hoofd kan springen."