1.000 geveltuinen moeten straatbeeld van Aalst tot Kluisbergen opfrissen

De geveltuintjes fleuren niet alleen het straatbeeld op, maar brengen ook heel wat andere voordelen met zich mee. Bij de aanleg van de tuintjes worden altijd enkele tegels uit het voetpad gehaald, waardoor het regenwater makkelijker in de bodem kan doorsijpelen.

De planten nemen ook fijn stof op, waardoor ze de lucht zuiveren en het CO2-gehalte doen afnemen. Bovendien vergroten de geveltuintjes de biodiversiteit.

Volgens Caroline Vlaeminck, klimaatmedewerker bij Solva, is het een uitstekende actie voor het klimaat: "Tal van dieren of insecten vinden een schuilplaats in de planten. Daarnaast bevordert de aanleg van de tuintjes ook het sociaal contact onder de mensen en de gezelligheid in de straat."