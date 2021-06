Chinese leider Xi Jinping wil een "liever en bescheiden imago"' voor zijn land om "meer vrienden te maken"

VS-president Donald Trump haalde graag uit naar Peking, maar zijn opvolger Joe Biden doet dat niet minder en meer in samenspraak met de bondgenoten. Het lijkt erop dat de Verenigde Staten beginnen te profiteren van het ongenoegen van veel landen in de wereld over de Chinese manier van doen, zowel in Europa, Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Onlangs riep de voormalige Australische socialistische premier Kevin Rudd op tot een wereldwijde alliantie tegen China.



Of het communistische regime in Peking het roer nu echt wil omgooien en of dat geloofwaardig is, moet nog blijken. Er is al veel imagoschade aangericht en het gevoel dat de wolf voortaan in schapenvacht zal rondwaren, zal niet snel verdwijnen.