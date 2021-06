Ophef in Frankrijk: lichamen voor "de wetenschap" heimelijk gebruikt voor crashtesten met auto's en legermanoeuvres 

"Bedrijven betaalden 900 euro per stoffelijk overschot, 400 euro voor zogenaamde anatomische delen", weet correspondent Frank Renout. "Dat wordt bevestigd door directe betrokkenen. Wat nog niet bekend is, is om hoeveel lichamen het juist gaat."

Concreet wordt het Donatiecentrum voor Lichamen (CDC) in Parijs geviseerd. Dat centrum ontving jaarlijks zo'n 600 lichamen van mannen en vrouwen. Stoffelijke overschotten worden inderdaad in een aantal gevallen afgestaan/verkocht aan bedrijven of instanties. Dat blijkt perfect legaal, maar de donoren en hun nabestaanden moeten wél op voorhand geïnformeerd zijn.



De verkoop van lichamen is de zoveelste ophef rond het centrum dat eerder al de deuren sloot na uitgelekte "onethische praktijken".