Coronablog - Druk op onze ziekenhuizen neemt verder af: aantal patiënten op intensieve zorg nadert de 400  

De lockdown die sinds donderdag van kracht is in de Australische deelstaat Victoria, wordt in de miljoenenstad Melbourne met nog eens een week verlengd. Dat heeft interim-premier James Merlino aangekondigd. Elders in de deelstaat zullen de maatregelen vanaf morgenavond weer worden versoepeld.

"We hebben nu 60 lokale gevallen en meer dan 350 blootstellingsgebieden. En een variant van het virus die sneller en besmettelijker is dan wat we eerder hebben gezien", zegt Merlino in een mededeling. "Minstens 1 op de 10 besmette mensen heeft het virus opgelopen via een onbekende."

"Voor Melbourne zijn er slechts 5 geldige redenen om het huis te verlaten: eten en voorraden inkopen, (toegelaten) werk en studies, zorg en zorgverlening, sport en vaccinatie", aldus de premier ad interim.