Deinze schaft mondmaskerplicht af: "Gisteren geen enkele geregistreerde besmetting"

Vanaf donderdag 3 juni moeten inwoners en bezoekers in Deinze geen mondmasker meer dragen. Ook in de omliggende dorpskernen valt de verplichting weg. "Het vaccinatiecentrum in de Brielpoort draait op volle toeren en de besmettingscijfers evolueren in de goede richting. Zo was er gisteren geen enkele geregistreerde besmetting in Deinze", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).