Een nieuwe regering in Israël: vijf redenen waarom die anders (maar ook wankel) zal zijn

Hoe wankel de nieuwe regering ook mag zijn, ze vertegenwoordigt een vorm van verandering - tenminste in de persoonlijkheden van de Israëlische politiek. Voor de buitenwereld kan dat een verschil maken. De belangrijkste bondgenoot van Israël is de VS. Netanyahu had een uitstekende relatie met Donald Trump, maar met Joe Biden klikt het veel minder goed. Die wederzijdse weerzin dateert al van de Obama-jaren, toen Biden vicepresident was. Obama had zondermeer een hekel aan Netanyahu en liet dat ook merken.

Voor zover de VS nog een rol willen spelen in het ontrafelen en ontmijnen van de Israëlisch-Palestijnse spanningen hebben ze met Bennett en Lapid andere gesprekspartners. Het is waar dat Bennett een zelfverklaard tegenstander is van de twee-staten-oplossing terwijl Biden daar principieel aan vast houdt. Dat lijkt geen goed begin. Maar Bennett bewijst met zijn keuze voor de Lapid-coalitie dat hij pragmatisch en berekenend kan zijn.

Misschien zal al gauw blijken dat dit moment van verandering in de Israëlische politiek uiteindelijk niets betekend heeft. Misschien is het gewoon een tussenstap naar een herschikking van de politieke krachten in een speelveld zonder Netanyahu. In elk geval zou het verrassen als Washington de kansen die er liggen niet zou besnuffelen en verkennen.