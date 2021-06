Eerste verdachten voor de rechter voor gesjoemel met coronapremies

Het ziet ernaar uit dat zij lang niet de enigen zijn die onterecht van de maatregel gebruik hebben gemaakt. Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) zijn intussen al meer dan 12.000 dossiers nagekeken. In meer dan de helft van de gevallen werd de steun volledig of gedeeltelijk teruggevraagd, goed voor 67 miljoen onterechte steun. Daarvan is al 36 miljoen terugbetaald aan de overheid. Er zijn ook 165 ondernemingen die mogelijk echt fraude hebben gepleegd. Die dossiers zijn doorgegeven aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie, en zullen later mogelijk ook voor de rechtbank komen.