EK voetbal 2016 op sociale media: een lief Portugees jongetje en een bejubelde Franse schone

4. Verrassend IJsland charmeert met de 'Viking clap'

De verrassing van het kampioenschap in 2016 was ongetwijfeld de IJslandse nationale ploeg die pas door Frankrijk in de kwartfinale uitgeschakeld werd. Maar daarvoor hadden ze wel Engeland naar huis gestuurd, na een 2-1-zege. Het succesvolle parcours van de IJslanders werd na iedere wedstrijd afgesloten met de 'Viking clap'.

Ook al bleek achteraf dat die ‘Viking clap’ zijn oorsprong helemaal niet vond in een Scandinavisch land - die zou in Schotland liggen -, toch charmeerden zowel de voetballers als hun supporters de voetballiefhebbers er wereldwijd mee. Eenmaal terug op IJslandse bodem deden de voetballers hun succesnummer nogmaals over met de fans die hen daar opwachtten. Dat filmpje werd op Facebook intussen meer dan 22 miljoen keer bekeken.