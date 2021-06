EK voetbal in Halle dit jaar kleinschaliger: "Geen EK-beleving zoals we het gewild hadden"

"Gisteravond hebben we de richtlijnen rond het EK voetbal gekregen van Binnenlandse Zaken", zegt de burgemeester van Halle, Marc Snoeck (Vooruit). "En vanmorgen hebben we samengezeten met de caféuitbaters van Halle. We hebben goeie afspraken kunnen maken. Wij gaan als stad niets organiseren, we gaan bijvoorbeeld geen schermen zetten. We laten het over aan de horeca."