Esma Uçan van islamitische studentenvereniging Mahara over hoofddoekendebat: "Land dat uitsluit, kan nooit evolueren"

Voor Vlaams minister Zuhal Demir is neutraliteit dan weer van uiterst belang in zichtbare overheidsfuncties. "Ik denk dat je uitingen van persoonlijke overtuigingen, of die nu politiek of religieus zijn, kunt beperken of zelfs verbieden in een bepaalde context", zegt Demir.

"Dat moet redelijk en proportioneel zijn. In dit geval is Ihsane Haouach als regeringscommissaris een verlengde van de regering. Dan kun je oordelen dat ze neutraliteit moet kunnen uitstralen. Ik geloof dat voor elke visibele functie in de overheid. Er zijn heel veel andere vacatures die openstaan."