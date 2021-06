4 maanden verboden te fietsen op stuk dijk in Middelkerke

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) liet weten dat de handelaars op het verboden stuk van de dijk daarover bevraagd zijn en tevreden zijn met de beslissing. Bij Fietsenhuis Feys is dat niet gebeurd: “Wij vielen uit de lucht. Vorige week kwam er plots iemand van de gemeente de documenten binnensteken met het verbod. Vorig jaar werd dat wel gedaan, maar nu dus niet. Dat is niet fijn, want bij onze fietsverhuurcollega’s werd dit ook niet gedaan. We hebben de indruk dat hij het op eigen houtje heeft beslist, want we weten van enkele horecazaken dat ze ook niet achter die beslissing staan”, besluit ze.

Middelkerke is nu de enige kustgemeente waar je deze zomer niet mag fietsen op de zeedijk. Over het bewuste stuk van de dijk lopen ook 3 erkende fietsroutes.