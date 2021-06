Wat bezielt jonge daders van vermoedelijke groepsverkrachting? "Ernstige afwijking van hun ontwikkeling"

"Maar laat er geen misverstand over bestaan: dit gaat héél ver. Er was weinig reflectief vermogen: weinig oog voor normen en waarden. Dit wijst op een ernstige afwijking van de ontwikkeling van die tieners. Ze hebben ook weinig remmingen vertoond."



De daders volgen nu een afzonderlijk traject, afhankelijk van hun leeftijd. De 14-, 15- en 16-jarige zijn geplaatst in een jeugdinstelling, de 18- en 19-jarige zitten in de cel. Maar hoe moeten ze, indien hun schuld bewezen is, verder worden behandeld?



"We moeten kijken naar hun achtergrond", zegt Verelst. "Is dit hun eerste grensoverschrijdende gedrag? Of is dit een verdere stap in een persoonlijkheidsproblematiek? Voor de minderjarigen is de cruciale vraag voor de jeugdrechter: kan hun gedrag nog worden gecorrigeerd? Voor de meerderjarigen moet worden bepaald of ze toerekeningsvatbaar zijn. Dan wacht of een therapeutische aanpak van lange duur of een gepaste celstraf", besluit Verelst.