"Ja, die Calvo moest er van in het begin aan": Groen en CD&V verbolgen over "schietfilmpje" van Ben Weyts (N-VA)

Verschillende politici van Groen reageren verbolgen op het filmpje en vooral over de uitspraken die Weyts daarin doet. Ze hekelen onder meer de timing nu de zwaargewapende militair en terreurverdachte Jürgen Conings al meer dan 2 weken op de vlucht is nadat hij bedreigingen aan het adres van politici en virologen had geüit.

Vlaams Parlementslid Björn Rzoska verspreidt via Twitter een bewerkte versie van de beelden waarop de woorden "Politici afknallen, is dit normaal, minister Weyts?" zijn geplaatst. "Op het moment dat virologen, journalisten en politici (onder wie uw voorzitter Bart De Wever) doodsbedreigingen krijgen. Op dat moment schiet de minister van Onderwijs (!) zonder blikken of blozen op mijn Groen-collega Kristof Calvo."