Hoevewoning in Poperinge ingestort na zware uitslaande brand

“De toestand van het slachtoffer is stabiel”, weet Bart Couwet. “In de woning werd nog een oude handgranaat aangetroffen die gelukkig niet is ontploft. We lieten wel de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (Dovo) van het Belgische leger komen en die hebben de handgranaat meegenomen. De schade blijft aanzienlijk, maar we waren de brand op tijd meester en zo werd de rest van de hoeve gevrijwaard.” Een deskundige van het parket is aangesteld en de woning is in beslag genomen. Over de oorzaak is er voorlopig geen duidelijkheid, dat wordt morgen verder onderzocht.