Israëlische parlement verkiest sociaaldemocraat Yitzhak Herzog tot president, regeringsakkoord lijkt in de maak

Yitzhak Herzog is 60 en komt uit een prominente familie in Israël. Zijn vader Chaim Herzog was eerder al president, maar had ook een carrière als generaal, altijd handig in de Israëlische politiek. Sinds 2018 was Yitzhak Herzog de voorzitter van het Joodse Agentschap, een zionistische organisatie die de banden aanhaalt tussen Israël en de Joden in het buitenland.

Herzog komt uit de sociaaldemocratische hoek. Hij was eerder parlementslid en minister en deed als kandidaat-premier al eens een gooi naar een hoog ambt, zonder succes evenwel. Hij was ook een tijdje voorzitter van haAvoda, de linkse Arbeiderspartij die Israël decennialang vorm gegeven heeft met premiers als David ben Gurion, Golda Meir, Yitzhak Rabin en Shimon Peres, maar de voorbije jaren veel minder weegt op het land.