Spoedarts Jan Stroobants: "Mensen zouden zelf moeten kunnen kiezen wanneer ze gevaccineerd worden"

Het advies van de overheid is duidelijk: plan je vakantie in functie van je vaccinatie. Volgens Jan Stroobants, Spoedarts in ZNA Middelheim en coördinator van het vaccinatiedorp Spoor Oost in Antwerpen, gooien we de vaccinatiestrategie best nog om. Hij stelt voor dat mensen niet langer op leeftijd worden uitgenodigd, maar ze tijdens de vakantiemaanden zelf moeten kunnen kiezen wanneer ze hun vaccin krijgen.