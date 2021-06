Elke dag kortebroekendag: "Ik ben getrouwd in mijn korte broek"

"Iedereen kent mij zo", vertelt Henkens. "Ik werd zelfs prins carnaval in korte broek in plaats van met speciale kleren en kousen. Ook op mijn werk, in de bouw, draag ik een nooit een lang exemplaar, ook al is dat niet vanzelfsprekend. Wat anderen ervan denken, maakt me niets uit. Ik voel me goed in mijn korte broek."