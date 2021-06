Buizerd valt jogger aan in Landen: "Alsof iemand met een harde houten stok op mijn hoofd sloeg"

"Ik wist niet wat me overkwam", zegt Geert Van Lishout. "Ik had het gevoel dat iemand met een harde houten stok op mijn hoofd sloeg. Toen ik me omdraaide, zag ik de buizerd wegvliegen. De aanval gebeurde geruisloos." De onfortuinlijke jogger raakte gewond aan het hoofd. Er liep bloed over zijn gezicht. Het is niet de eerste keer dat er op die plaats mensen door een buizerd worden aangevallen.