Gerenoveerde kasteel Edelhof in Bilzen moet toeristische trekpleister worden in Limburg

"We willen een tweede toeristische trekpleister creëren in Bilzen, naast Alden Biesen", zegt schepen van toerisme Bruno Steegen (Beter Bilzen). "En het Edelhof is daar de ideale locatie voor. Op dit domein beginnen wandelroutes richting het Munsterbos en we kijken uit op het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit is een fantastische vlakte."

Om van het kasteel Edelhof een toeristische hub te maken, heeft de stad ambitieuze plannen. De hele omgeving rond het kasteel zal aangepakt worden. "Toen ik klein was voeren hier nog bootjes en waterfietsen op de vijver. Nu wordt die vooral door vissers gebruikt", vertelt Steegen. "De vijver zal daarom helemaal opgefrist worden en krijgt ook een nieuwe uitstraling."