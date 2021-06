Koppel uit Hooglede jaagt droom na en koopt hotel in Zuid-Frankrijk: "Toen we door corona zonder werk zaten, begon het weer te kriebelen" 

Ilse Coghe (50) en Peter Anckaert (47) uit Hooglede kwamen vorig jaar aan het begin van de coronacrisis zonder werk te zitten. "Toen we zo lang thuis moesten zitten, begon onze oude droom opnieuw op te borrelen. We hebben toen besproken wat we gingen doen. Gingen we afwachten om ons leven na de crisis te kunnen herpakken of zouden we onze droom doen uitkomen en op zoek gaan naar ons eigen hotel? Uiteindelijk hebben we hotel "Domaine de l'Adoux" gekocht in Alpes-de-Haute-Provence", vertelt de kersverse hoteluitbaatster Ilse Coghe.

"Sommigen denken dat dit onze midlifecrisis is, maar een eigen hotel beginnen was een oude droom van ons. Ik heb zelf al enkele jaren ervaring in de toerstische sector, bij touroperators en reisagentschappen. In het hotel zelf worden veel activiteiten georganiseerd bij het zwembad of met de kinderclub. Het is prachtig om hier met 33 kamers echt tussen de Alpen en de Provence te zitten."