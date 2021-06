Patiënten kinderziekenhuis UZ Leuven leven zich uit in grote kunstgang

"Veel kinderen en jongeren werden door corona verplicht om nog meer tijd in hun kamer door te brengen. Daarom hebben we hen gemotiveerd om via kunst toch uit hun kamer te komen", vertelt professor Carine Wouters van het UZ Leuven. Bovendien is het de bedoeling om de kinderen via het internet met elkaar in contact te blijven brengen. "De kunstwerken zijn eerst online tentoongesteld op de Instragam- en Facebookpagina van het kinderziekenhuis. Op die manier kunnen ze elkaars creativiteit ook beleven."

Wie de kunstwerken wil gaan bekijken, zal nog even geduld moeten hebben. De huidige coronacijfers laten nog niet toe om niet-patiënten vrijblijvend toe te laten in het ziekenhuis. Via Instagram en Facebook zijn de kunstwerken wel allemaal al te bekijken voor het grote publiek. (beluister het volledige interview onder de foto)