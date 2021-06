Meer snelle laadpunten moeten elektrisch rijden een boost geven

Met de nieuwe initiatieven wordt het aantal snelladers in Limburg bijna verdrievoudigd. “Elke locatie zal over snelladers met een vermogen tussen de 50 kW en de 300 kW beschikken. Ik wil de bestuurders van elektrische wagens het vertrouwen geven dat ze altijd snel en nabij kunnen laden”, aldus minister Peeters. Daarom wordt langs de grote verkeersassen in Vlaanderen om de 25 kilometer snellaadinfrastructuur op publiek domein geplaatst. Toch benadrukt minister Peeters dat het nog steeds de bedoeling is dat er in de eerste plaats thuis en op het werk wordt geladen. “De snelladers zijn een aanvulling op het thuisladen. Maar ik blijf ook inzetten op het basisnetwerk van trage laders op publiek domein voor mensen zonder een eigen laadpunt aan huis. Kaarten met potentiële locaties daarvoor worden op dit moment opgemaakt, ze moeten lokale besturen helpen om de juiste plaatsen te kiezen.”