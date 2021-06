Er zijn warmte-onweders op komst en daar zijn stormjagers blij om

In België zelf is het niet altijd interessant om op stormen te jagen, vertelt De Meulemeester: "Het is de afgelopen jaren al kalm geweest. Goed voor mensen die er schade van ondervinden natuurlijk." De meest memorabele storm voor hem van de afgelopen 10 jaar was in 2014: "Tijdens een pinksterweekend was er een storm met heel grote hagelstenen die over Sint-Niklaas en Antwerpen raasde. En de grote hagelstorm over het Koning Boudewijnstadion tijdens de match van de Rode Duivels. Dat was naar Belgische standaard vrij uniek."

Lees verder onder de foto van de hagelstorm tijdens de oefeninterland van de Rode Duivels tegen Tunesië in 2014. Toen is de wedstrijd zelfs even stilgelegd.