Kolonie oeverzwaluwen nestelt zich in Antwerpse wijk Nieuw Zuid: "Dit is hoogst uitzonderlijk"

De 150 oeverzwaluwen kozen wel een heel uitzonderlijke plek om hun nest te maken: het park van de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid. En dat is best een opvallende locatie zegt Joris Van Reusen van Natuurpunt. "Normaal zien we ze vooral aan grachten, beken, kusten, rivierdelta’s, duingebieden en zandoevers. Door de bouwwerken hier is er flink wat zand omgewoeld en dat heeft de dieren wellicht aangetrokken. Normaal vinden we ze niet makkelijk in een stedelijk gebied". Samen met projectontwikkelaar Triple Living en landschapsarchitect Bas Smets doet Natuurpunt er alles aan om de broedplaats te beschermen.