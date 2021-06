Onduidelijkheid over ticketsysteem van KAA Gent: "Ik weet niet meer wat mijn abonnement waard is"

De supporters zijn dus vanaf september terug met hun abonnement welkom in het stadion. Het is voorlopig nog onduidelijk of alle abonnees effectief mogen plaatsnemen voor de 14 thuismatchen. "Hoeveel mensen in september in het stadion mogen plaatsnemen, is voorlopig nog koffiedikkijken. We kunnen dus nog niet uitleggen hoe we die plaatsen zullen verdelen onder onze fans," aldus Sébastien Ronse.