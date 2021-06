Beschadigde beeldjes van Iepers Belfort kunnen vervangen worden door jouw ontwerp van kattenkopje 

De Lakenhallen en het Belfort in Ieper krijgen momenteel een grondige opknapbeurt. Ook de beeldjes op de fries van de belforttoren worden gerestaureerd. Helaas zijn 3 beeldjes door weer en wind helemaal beschadigd en onherkenbaar. Het is onmogelijk om het origineel terug te vinden, daarom worden ze vervangen door 3 nieuwe beelden van katten.



De 3 kopjes zullen een mooie plek krijgen op de Lakenhallen, wat Unesco Werelderfgoed is. Dat vertelt Stijn Fertin van de technische dienst: "2 kopjes krijgen een prachtig plekje, want die zullen aan de marktzijde van de Belforttoren komen. Die hangen ter hoogte van de dakgoten van de Lakenhallen zelf. Dat is ongeveer op 12 meter hoog, dus die kan je tot in detail zien. Het derde beeldje zal iets hoger liggen op 33 meter. Dat komt net onder het uurwerk aan de kant van het gerechtsgebouw".

De 3 Belfortkatjes zullen de eerste en ook enige katten zijn op de Lakenhallen. "De beeldjes staan symbool voor Ieper als kattenstad. In de middeleeuwen dacht men dat katten het kwade met zich meebrachten. Daarom gooiden Ieperlingen eeuwenlang elk jaar tijdens de jaarmarkten enkele katten van de belforttoren. De beelden worden een eerbetoon aan alle katten, die er hebben geleden", zegt Dimitry Soenen, schepen van musea (N-VA).