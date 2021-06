Oude legersite Asiat in Vilvoorde krijgt nieuwe bestemming

In de zomer van 2019 stelde Vilvoorde de voormalige legersite Asiat al eens open voor allerlei buitenactiviteiten, en ook vorig jaar werd er van alles georganiseerd. Maar nu wordt de nieuwe bestemming van de site concreet. "We gaan in zee met twee vennootschappen, Onkruid en Den Hoorn", vertelt burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde (Vooruit). "Zij gaan de komende tien jaar partners zoeken die zich willen vestigen op de Asiat-site. Dat kunnen organisaties zijn die bezig zijn socio-culturele activiteiten, sommige hebben ideeën rond sportmogelijkheden of opleidingsruimtes in de oude gebouwen."