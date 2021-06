Twee meerderjarige verdachten van vermoedelijke groepsverkrachting 14-jarig meisje blijven maand langer in cel

De advocaat van de 19-jarige, Steven De Canck, had de vrijlating onder voorwaarden gevraagd voor zijn cliënt. Hij verwees naar zijn blanco strafblad. Maar de raadkamer is daar dus niet op in gegaan. "We hebben dat gevraagd ja, ik ga het nu bespreken met mijn cliënt (...) Maar ik denk niet dat beroep aan de orde is (...) Ik moet hier in het belang van mijn cliënt staan, en dat is momenteel nederig, geen commentaar geven en met alle respect", liet De Canck kort optekenen.