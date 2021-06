In groepjes van 4 op een afgesloten locatie: zo mag je komende weken naar EK kijken op groot scherm

Volgende week vrijdag start het Europees Kampioenschap voetbal met de wedstrijd Turkije-Italië. Eén dag later spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Rusland. Voor steden en gemeenten of organistoren van evenementen die een groot scherm willen plaatsen waarop supporters de wedstrijden kunnen volgen, gelden in deze coronatijden strenge regels.