Roken vanaf vandaag verboden op de Kalmthoutse heide: burgemeester wil duidelijkheid voor iedereen

De brandgevaarlijke periode in natuurgebieden is aangebroken. Dat werd het afgelopen weekend duidelijk op de Kalmthoutse heide, toen er brand uitbrak. Deze keer was het vuur snel onder controle, maar in het verleden waren er al branden die dagen en weken duurden en veel schade toebrachten aan de natuur.

Op dit moment geldt voor brand code geel in natuurgebieden. Er mag geen vuur gemaakt worden, maar of er niet meer gerookt mag worden, is niet duidelijk. "Ik hield de voorbije dagen bij de Antwerpse gouverneur een pleidooi voor een rookverbod op de Kalmthoutse heide en bij uitbreiding alle natuurgebieden in Vlaanderen," laat hij weten aan de redactie van Radio 2 Antwerpen. "Op basis daarvan kondigde minister Demir aan om dit verder onderzoeken. Dat is goed nieuws dus."