Sint-Truiden wil zijn cameranetwerk vernieuwen en uitbreiden

In 2020 is in maar liefst 72 van 181 dossiers in een gerechtelijk onderzoek van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken een doorbraak gekomen dankzij camerabeelden. Zo konden verdachte personen of voertuigen geïdentificeerd worden. In verschillende dossiers zijn de daders daardoor gevat. Daarom wil de stad Sint-Truiden haar camerabeleid verder uitbreiden en de komende jaren extra geld uittrekken voor nieuwe camera's.