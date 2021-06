BEKIJK - Gloednieuwe woonwijk in Gent toont energielandschap van de toekomst

In het Gentse nieuwbouwproject "De Nieuwe Dokken" is vanochtend officieel het eerste slimme energie-netwerk geopend. De hele wijk wordt automatisch voorzien van stroom en warmte, hernieuwbaar en goedkoop. Het computer-systeem registreert namelijk automatisch wanneer de stroom het goedkoopst is en op dat moment wordt een wijk-batterij opgeladen. Voor de stroom ontvangt het wijksysteem soms zelfs geld in plaats van ervoor te moeten betalen.