Sportarts over Rode Duivels: "Bij topsport kan procentje het verschil maken, voor ons geen reden om vaccin te weigeren"

De laatste weken vangt de Vereniging van sport- en keuringsartsen wel wat echo's op van sportartsen dat er soms een tijdelijk verlies van vormpeil is bij topsporters, maar daar zijn nog niet echt veel sluitende gegevens rond en er is ook nog geen publicatie over gebeurd. Waarschijnlijk gaat het om een zeldzaam fenomeen dat ook maar tijdelijk is, dus het is nog voorbarig om daar conclusies over te trekken, maar mogelijk is daar ook rekening mee gehouden door de medische staf, aldus Teulingkx.



Het moet echter wel duidelijk zijn, zo zei hij, dat die overweging zeker niet opgaat voor recreantsporters, het gaat immers waarschijnlijk over een paar procentjes. Een recreantsporter mag zeker het vaccin niet links laten liggen om toch zijn prestatie te realiseren, hoe belangrijk die voor hem ook moge zijn, maar moet zeker voor het vaccin kiezen, aldus Teulingkx.

En ook voor de algemene bevolking mogen de beslissingen van de Rode Duivels zeker geen voorbeeld zijn om het vaccin niet te nemen, zo zei hij. Het gaat hier over topsport, waar er echt met procentjes wordt gewerkt en alles goed wordt afgewogen, maar uiteindelijk wordt onze groepsimmuniteit gemaakt door de algemene bevolking en niet door 20 of 25 Rode Duivels, laat dat wel duidelijk zijn, zei Teulingkx. En als je echt vormpeilverlies wil hebben, het is zeer duidelijk bewezen dat je vormpeil zakt als je covid-positief bent of ziek wordt, je kan permanente schade krijgen en je kan ook hartproblemen krijgen. Covid doormaken is nog altijd veel schadelijker dan de mogelijke nevenwerkingen van het vaccin, zo zei hij.