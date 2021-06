Uitgebrand containerschip vol olie dreigt te zinken voor kust Sri Lanka, nu al tonnen plastic bolletjes aangespoeld

Het uitgebrande schip dreigt nu echter te zinken voor de Sri Lankaanse kust, enkele uren nadat het door een Nederlandse maatschappij naar dieper water was gesleept. De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa had daartoe de opdracht gegeven, om zo vervuiling van de kust zo veel mogelijk te beperken.

Al op 20 mei brak brand uit op het containerschip MV X-Press Pearl uit Singapore. Het schip lag toen voor anker ten noordwesten van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo, in afwachting van de toelating om de haven binnen te mogen varen. Internationale blusploegen hadden 13 dagen nodig om het vuur te doven. Pas enkele dagen geleden kon dat werk afgerond worden.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet volledig duidelijk. De Sri Lankaanse marine vermoedt dat de chemicaliën die het schip vervoerde, aan de oorzaak lagen.

Intussen is ook een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de brand op het schip en de vervuiling van de kust. De belangrijkste drie bemanningsleden van het schip mogen het eiland niet verlaten totdat het onderzoek is afgerond.

De Sri Lankaanse overheid heeft enkele noodmaatregelen genomen om de lagune van Negombo en de omgeving errond te beschermen tegen een mogelijk olielek. De lagune is een belangrijke toeristische trekpleister op het eiland.

Nu al zijn tonnen plastic bolletjes uit de lading van het schip over een lengte van 80 kilometer aangespoeld op de Sri Lankaanse kust (foto's onder). Het gaat nu al om de ergste ecologische ramp op het eiland. Het schip vervoerde ook tonnen chemicaliën, die in brand zijn gevlogen. Mocht het schip zinken en olie lekken, dan zou dat een nog grotere milieuramp kunnen veroorzaken. Het containerschip heeft meer dan 300 ton brandstof aan boord.